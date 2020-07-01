شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يظهر إشارات متضاربة – تحليل – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.54% بما يعادل 0.36 نقطة ليستقر على سعر 23.75 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن أمام ذلك يلامس السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 22.14، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.35.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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