شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 50.68، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.61% بما يعادل 0.81 نقطة ليستقر على سعر 51.10 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 50.68، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.66.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد