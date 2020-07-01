شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 126.32، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 150.46 إلى 87.45)، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 1.25 نقطة ليستقر على سعر 126.50 دولار، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 126.32، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 135.76 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد