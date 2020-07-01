شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود بعد انخفاض حاد فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بعد انخفاض حاد فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،الأمر الذي عزز آمال تحسن مستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى مستوي 40.56$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.83$، وسجل أدنى مستوي عند 39.56$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى مستوي 42.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.52$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.49$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم بيانات قوية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الصيني.

وعلى صعيد تعاملات الربع الثاني من هذا العام ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 98 % ، وصعد الخام الدولي"نفط برنت" بنسبة 60% ،فى أول مكسب فصلي خلال 2020.

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ويعاذ هذا المكسب الفصلي الضخم ، إلى آمال تحقيق التوازن سريعا بالسوق ، فى ظل مؤشرات على تعافي مستويات الطلب العالمي ، وتقلص المعروض بفضل تنفيذ تحالف " أوبك بلس" اتفاق خفض الإمدادات العالمية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 26 حزيران/يونيو، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 0.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 537 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 29 أيار/مايو الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.9 مليون برميل.