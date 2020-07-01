«السلع المتعددة» يجذب موجة جديدة من الابتكار بالاتفاق مع «إنوواي» الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم مع «إنوواي»، وهي منصة صينية احتضنت بنجاح أكثر من 3400 شركة ناشئة، وذلك لتعزيز التعاون في القطاع التكنولوجي بين دولة الإمارات والصين وإدخال موجة جديدة من الابتكار إلى إمارة دبي.

وتتحول دبي إلى مركز الابتكار في الشرق الأوسط، حيث تواصل الإمارة جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيكون مركز دبي للسلع المتعددة بمثابة موطئ قدم لـ «إنوواي» في المنطقة، ويساعدها على وضع برنامج للحضانة والتسريع يجذب المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى دبي.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي للسلع المتعددة: «دبي لديها أجندة طموحة للابتكار، تقودها الحكومة ويعمل القطاع الخاص على تسريعها. الابتكار والتعاون هما جزء أساسي من هوية دبي. وهذا واحد من الأسباب التي تجعل مركز دبي للسلع المتعددة سعيداً بتوقيع هذه الاتفاقية مع إنوواي - وهي مؤسسة لديها قصة ابتكار مثيرة للإعجاب أيضاً».

وأضافت أحمدي: «يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تسخير التكنولوجيا لتقديم حلول وخدمات مبتكرة مع توفير منظومة أعمال لشركاتنا الأعضاء تعزّز الإبداع وريادة الأعمال والنمو. نحن واثقون من أننا من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع إنوواي سنكون بمثابة نقطة انطلاق للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في الصين، مقدمين لها فرصاً غير مسبوقة لتوسيع نطاق الأسواق الجديدة والاستفادة منها، بينما ندعم الأجندة الرقمية للإمارة».

تم تأسيس إنوواي أساساً كمركز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد أطلق عليها اسم «وادي السيليكون في الصين»، وقامت حكومة بكين بتأسيسها من أجل تعزيز ريادة الأعمال العالمية وتقديم منصة للتبادل المفتوح بين الأطراف العالمية في منظومة إطلاق الأعمال والابتكار. وتقوم إنوواي بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة بالخبرة والتوجيهات التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح في البيئة الديناميكية في الصين. وتضم قائمة شركاء إنوواي كلاً من: انتل وأورانج وهيتاشي ودايملر وغيرها.

وقال ني ليكسيا، مدير عام إينواي، ولوان تيان، عضو مجلس الإدارة فيها: «يوفر مركز دبي للسلع المتعددة المنظومة المثالية للشركات الصينية التي تتطلع للتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسيوفر قيمة هائلة للعديد من الشركات الناشئة التي نعمل معها. ونحن نتطلع إلى استقبال موجة جديدة من الشركات الصينية المبتكرة في مركز دبي للسلع المتعددة، بما يساهم في كتابة الفصل التالي من قصة دبي والصين».