شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% رابحاً 42.10 نقطة ليصل إلى مستوى 7266.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.31% رابحاً 24.94 نقطة ليصل إلى مستوى 8042.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 81.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.72%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.04%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.08%.

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وقفز 112 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 7.17%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 5.78%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 5.23%، فيما تراجع 64 سهماً على رأسها سهم "الحكير" بنسبة 4.87%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 3.47%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 79.8 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل أعلنت شركة أسمنت نجران، عن قيامها بالطلب من البنك السعودي الفرنسي السداد الكامل والمبكر لباقي قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة بإجمالي مبلغ سداد قدره 45 مليون ريال، علماً بأن القرض كان من المفترض سداده من خلال ثلاثة أقساط مستحقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 م و 31 مارس 2021 م و 30 يونيو 2021، حيث تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 يونيو 2020، وبالتالي تكون الشركة انتهت من سداد كامل مبلغ القرض.