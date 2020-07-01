شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لاختراق مقاومة المثلث المتماثل الذي يظهر بالصورة، بانتظار تأكيد اختراق 0.6915 لتسهيل مهمة الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي المتوقع عند 0.7064.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.6840، مع الإشارة إلى أن التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.7000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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