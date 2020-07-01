شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ليبدأ عملية اختراق 41.76، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا لا زلنا على الحياد إلى أن يؤكد السعر الاختراق من خلال إغلاق يومي فوق المستوى المذكور، والذي سيدفع السعر إلى 43.38 كمحطة إيجابية تالية.

بالمقابل، التعرض لضغط سلبي وكسر 40.40 سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً وزيارة مستوى 37.86 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.38

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي