شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً للمقاومة المحورية 40.41 ويحاول اختراقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد والتوجه نحو 43.05 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أعلاه أو كسر الدعم 37.95 لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي