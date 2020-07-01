شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليحقق هدفنا الأول 18.38، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، والذي يعزز فرص اختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي إلى 18.93.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 17.80 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد