شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية جديدة ليواصل الاقتراب من مستوى 1800.00، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل.

نشير إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1850.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 1762.00 ثم 1741.50 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد