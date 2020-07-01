شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية جديدة ليواصل الاقتراب من مستوى 1800.00، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل.
نشير إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1850.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 1762.00 ثم 1741.50 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 01-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.