شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية اختراق لمقاومة القناة الهابطة، ويواجه ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.2515 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات فوق 1.2304 شرط مهم لاستمراره.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2490

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد