شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتحرك ضمن المسار الجانبي الذي يظهر بالصورة، لنستمر بترجيح الميل الجانبي إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد أطراف النطاق المذكور التي تتمثل بالدعم 1.1175 والمقاومة 1.1270، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة 1.1340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي