شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع مقابل الدولار بدعم بيانات ألمانية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، وبدعم بيانات ألمانية قوية عن مبيعات التجزئة خلال أيار/مايو ،والتي عززت آمال تعاف أكبر اقتصاد فى أوروبا سريعا من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1245$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1232 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1215$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.2% بفضل تحسن شهية المخاطرة.

وعلى صعيد الربع الثاني من هذا العام ،حققت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.8% مقابل العملة الأمريكية ،فى أول مكسب فصلي خلال 2020 ، بفضل الإجراءات التحفيزية الضخمة فى أوروبا ،لدعم الاقتصاد الأوروبي فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بسبب تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد بيانات إيجابية فى الصين وأوروبا ، عززت آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

وفى ألمانيا سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 13.8% فى أيار/مايو ،بأعلى مستوياتها على الإطلاق ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 3.5% ،وسجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 5.3% فى نيسان/أبريل.

وتعتبر ألمانيا أول دولة فى أوروبا تنجح فى السيطرة تماما على فيروس كوفيد 19 ،و أنهت قيود العزل العام وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والخدمية ،ومع توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية ،تتصاعد آمال قدرة أكبر اقتصاد فى القارة العجوز على تجاوز سريعا أثار جائحة الفيروس التاجي.