شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى للاستثمار تتوقع عمليات جني أرباح بالسوق قبل العيد واستقراره في يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة جدوى للاستثمار أن المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" ظل دون تغيير خلال شهر يونيو، على أساس شهري، وأنه وبالنظر للشهر القادم وفي حال عدم حدوث تطورات جوهرية قد لا يستطيع المؤشر تسجيل أي ارتفاع.

وأوضحت شركة الأبحاث إلى أن ذلك يأتي في ظل إعلان الشركات لنتائج الربع الثاني، والتي من المتوقع أن تُظهر الأثر الكبير لإجراءات الإغلاق المتصلة بالجائحة.

وذكرت أن المؤشر قد يشهد بعض عمليات جني الأرباح قبيل الإغلاق في إجازة عيد الأضحى لمدة أسبوع في آخر الشهر.

وحسب بيانات اطلعت عليها "أخبار اليوم" فقد ارتفع تاسي بنسبة طفيفة بلغت 0.15% كاسباً 11.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7,224.09 نقطة مقابل إغلاقه في يونيو الماضي عند 7,213.03 نقطة.

وبلغت أحجام التداول 8.3 مليار سهم وبلغت قيم التداول في يونيو 380.89 مليار ريال، تمت من خلال 5.7 مليون صفقة، ووصلت القيمة السوقية إلى 8.2 تريليون ريال.

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وأشارت جدوى للاستثمار إلى أن أسعار النفط ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وذلك نتيجة للالتزام القوي من جانب أوبك وشركائها باتفاق خفض الإنتاج، وكذلك بسبب التخفيف التدريجي للإغلاق في بعض أنحاء العالم.

وأوضحت أنه وعلى مستوى الأيام المقبلة تظل أسعار النفط عرضة للخطر جراء موجة ثانية محتملة في من جائحة كورونا، حيث سجلت بعض المناطق في الصين والولايات المتحدة (أكبر مستهلكين للنفط في العالم) حالات تفشي محلية، إضافة إلى زيادات حادة في حالات كوفيد-19.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وقالت "تداول" في بيان لها أن التداول سيتوقف بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وسيستأنف بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

وأنهت البورصة السعودية تداولاتها أمس (آخر جلسات شهر يونيو) على تراجع متأثرة بهبوط القطاعات القيادية حيث انخفض مؤشر "تاسي" بنسبة 0.87% إلى مستوى 7224.09 نقطة خاسر 63.32 نقطة.