شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ساما: توقعات صندوق النقد أشد تشاؤماً من تقديراتنا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي أن توقعات السعودية لانكماش الاقتصاد أقل تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي.

وقال الخليفي في ندوة افتراضية بعنوان سياسات التعافي الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد كورونا، أدارتها مذيعة الأسواق "العربية" الزميلة لارا حبيب، إن الاقتصاد السعودي انكمش بنحو 1% بالربع الأول، حسبما أوردت قناة العربية.

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وأشار إلى أن مؤسسة النقد بالعادة لا تعلن عن أرقام الانكماش بينما جرى إعلانها من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8% هذا العام، وهي التوقعات التي وصفها المحافظ بأنها أشد تشاؤماً من التقديرات في المملكة.

وقال الخليفي إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى مراقبة العالم لتطور المرض بشكل مختلف، وهذا سينعكس بالتداعيات الاقتصادية.

وخفض صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.