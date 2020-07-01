شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش: اندماج "الأهلي" و"سامبا" يدعم الصيرفة الإسلامية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة فيتش إن اندماج مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري في كيان جديد تم تشكيله بتوجه إسلامي في سوق كبير مثل السعودية وهو دعم للصيرفة الإسلامية بالسعودية.

وأضاف الناطور أنه من المبكر التعليق على الاندماج ولكننا نراقب الوضع لحين حدوث خطوات فعلية نعطي رأينا للسوق بكل شفافية، حسبما أوردت قناة العربية.

من المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في دول الخليج، وأكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة، وفقا لحسابات بلومبيرج.

ويوجد في المملكة العربية السعودية نحو 30 مصرفا يقدمون خدماتهم لما يزيد عن 30 مليون شخص، مقارنة بنحو 12 مصرفا فقط مدرجا في إنجلترا، البلد الذي يسكنه 65 مليون شخص.

Advertisements

أعلن البنك الأهلي التجاري عن توقيعه لاتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية مؤخرا، وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة الاندماج المحتملة.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي إنه تم الاتفاق على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وبحسب البيان، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

وتأتي تلك الأخبار بعد إتمام عملية الاندماج بين كل من البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول.