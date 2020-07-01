شكرا لقرائتكم خبر عن ​هيئة السوق السعودي تعتمد تسجيل أسهم الأسمنت الأبيض كأول إدراج مباشر في "نمو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الأسمنت الأبيض السعودي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الهيئة أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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كما يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتكون ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، أعلنت في مارس الماضي تقديمها طلب الانتقال إلى السوق المالية الرئيسية في السعودية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض، وفقا لبيان لموقع السوق "تداول".