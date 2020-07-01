سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.22 دولار ليبلغ 36.34 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.22 دولار ليبلغ 36.34 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 35.12 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس الثلاثاء منخفضة 56 سنتا لتسجل عند التسوية 41.15 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود الخام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا لتبلغ عند التسوية 39.27 دولار للبرميل.