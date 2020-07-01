شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسراً 25.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5105.43 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% خاسراً 35.750 نقطة ليصل إلى مستوى 5571.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسراً 5.350 نقطة ليصل إلى مستوى 4184.73 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% خاسراً 8.090 نقطة ليصل إلى مستوى 4176.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 74 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار كويتى عبر 3923 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.41%، يليه شركة إنوفست بنسبة 8.60%، ثم سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 5.96%، فيما تصدر سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.55% ثم سهم شركة مشاريع الكويتا القابضة بنسبة 5.75%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 5%.

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وفي سياق متصل قالت شركة المزايا القابضة، إنه نظراً لما تمر به دولة الكويت ودول الخليج العربي والعالم أجمع من ظروف بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والتي أثرت على الشركات التابعة، وعلى مستثمري ومستأجري الوحدات العقارية، فإن بعض الشركات التابعة لمزايا قد قامت باعتماد حزمة من الإجراءات التحفيزية تهدف إلى مساندة مستثمري ومستأجري الوحدات العقارية، وذلك عن طريق تأحيل وخصم جزء من مقابل الإيجار خلال فترة الأزمة، منوها إلى أنه سوف يترتب على هذه الإجراءات انخفاض الإيرادات التأجيرية والتي لا يمكن تحديد أثرها المالي في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الصالحية العقارية، عن إتمام صفقة بيع ما نسبته 90% من حصتها في شركة هدية القابضة في جمهورية ألمانيا (مملكومة لشركة الصالحية العقارية بنسبة 90.89% وتعمل في مجال دور الرعاية السكنية لكبار السن)، وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 81.8 مليون يورو بما يعادل 28 مليون دينار كويتي تقريباً، وبلغت أرباح الشركة من هذه الصفقة 21.6 مليون دينار كويتي تقريباً.