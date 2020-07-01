شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تقرر استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات البطانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافخة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار/ كيلو جرام الى 1.89 دولار/ كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي فى 24 اغسطس من عام 2025

وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية ان القطاع تلقى طلباً مؤيداً مستندياً خلال شهر أكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية بدعوى ان انهاء العمل برسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة حالياً من شأنه ان يؤدى الى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية

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وأضاف أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت اليه من نتائج تأكدت من أن الواردات من هذا الصنف لازالت ترد باسعار مغرقة ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الاغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات اخرى

جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي

وقد تم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم اتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الاجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.