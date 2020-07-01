شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط العراقية: إجمالى صادرات النفط 2.8 مليون برميل فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إجمالي صادرات العراق من النفط 2.8 مليون برميل في المتوسط في يونيو، وأن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية تبلغ 2.7 مليون برميل في المتوسط في يونيو وقالت وزارة النفط، إن صادرات العراق النفطية من كركوك عبر ميناء جيهان تبلغ في المتوسط 116 ألف برميل في يونيو، وأن متوسط سعر الخام 33.86 دولار للبرميل في يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النفط العراقية: إجمالى صادرات النفط 2.8 مليون برميل فى يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.