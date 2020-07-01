سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات بنسبة 0.46%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو، بنسبة 0.46% خاسراً 5.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1271.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 247.5 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 24.9% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.69%.
وفي سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري، حيث تمت الموافقة على مناقشة أمور اعتيادية.
كما أعلنت شركة ناس، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، وتمت مناقشة أمور تجارية عامة.
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