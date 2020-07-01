شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات بنسبة 0.46% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو، بنسبة 0.46% خاسراً 5.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1271.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 247.5 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 24.9% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.69%.

وفي سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري، حيث تمت الموافقة على مناقشة أمور اعتيادية.

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كما أعلنت شركة ناس، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، وتمت مناقشة أمور تجارية عامة.