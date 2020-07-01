شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: تقديم شهادة المنشأ إليكترونيا للمصدرين بدءاً من الأحد 5 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه بدءا من الأحد المقبل 5 يوليو ، سيتم تقديم خدمة إلكترونية للمصدرين المتعاملين مع الهيئة تتعلق بإدراج بيانات شهادات المنشأ إلكترونيا ، قبل تقدم المصدرين بإصدار الشهادات من منافذ الهيئة وذلك تيسييرا عليهم فى أعمال الإصدار.

وقال اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة إن إتاحة الخدمة الجديدة على الموقع الإلكتروني تاتي فى اطار تشجيع الصادرات المصرية وسرعة الافراج عن الرسائل المصدره للخارج بمواني الوصول، لافتاً إلى أن أعمال الإصدار الإلكترونى لشهادات المنشأ تماشيا مع السياسات التجارية العالمية للدول المبرم معها اتفاقيات تجارية دولية

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ولفت جابر فى خطاب لرئيس المجلس التصديري للمنتجات الكيماوية والأسمدة ، أن هذا الاجراء سوف يؤدى الى اظهار بيانات شهادات المنشأ لدى جمارك الدول المصدر اليها البضائع فى نفس وقت اعتماد الشهاده بمنافذ الهيئة المختلفة..

وأشار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات الى أن الخدمة الجديدة سوف تتم إتاحتها للمصدرين من خلال الموقع الإلكترونى للهيئىة سواء من الأجهزة المكتبيه أو المحمولة أو اللوحية، كما يعمل على الهواتف الذكيه بالدخول على الرابط الخاص بالخدمة.