شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ينخفض بعد تقرير قاتم لبنك اليابان ومخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الأربعاء بعدما أظهر مسح فصلي للشركات أجراه بنك اليابان المركزي تراجع ثقة الشركات لأقل مستوى في 11 عاما، بينما قاد استمرار انتشار حالات كوفيد-19 في طوكيو إلى عزوف عن المخاطرة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.75 بالمئة عند 22121.73 نقطة.

وأظهر مسح بنك اليابان أن الثقة بين المصنعين الكبار تراجعت إلى سالب 34 في الشهر الماضي من سالب 8 في مارس.

كما أشار المسح إلى أن الشركات الكبرى تعتزم زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021 بنسبة 3.2 بالمئة عن التوقعات الأولية.

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وتلقت معنويات المستثمرين ضربة جديدة بعدما صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بأن البلاد قد تعيد فرض حالة الطواريء بسبب فيروس كورونا في أسوأ الاحتمالات.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، وسجلت شركات العقاقير والمنسوجات أكبر تراجع لتفقد أكثر من اثنين بالمئة.

وضعفت أسهم شركات السيارات رغم هبوط الين بعدما أظهر مسح بنك اليابان أن الثقة بين أكبر منتحي السيارات هوت لسالب 72 من سالب 17 في مارس.

ونزل سهم سوزوكي كورب 4.51 بالمئة وهوندا موتور 2.03 بالمئة ونيسان موتور 1.63 بالمئة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى 1538.61 وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو.