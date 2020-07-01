شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بنسبة 0.6% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم داماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو، بنسبة 0.60% رابحاً 12.58 نقطة ليصل إلى مستوى 2077.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.5 مليون سهم محققة ما قيمته 91.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1449 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.18%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 9.78%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.20%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.47%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.61%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 42.2 مليون ورقة بقيمة 20.8 مليون درهم.

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وفي سياق متصل قالت شركة المزايا القابضة، إنه نظراً لما تمر به دولة الكويت ودول الخليج العربي والعالم أجمع من ظروف بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والتي أثرت على الشركات التابعة، وعلى مستثمري ومستأجري الوحدات العقارية، فإن بعض الشركات التابعة لمزايا قد قامت باعتماد حزمة من الإجراءات التحفيزية تهدف إلى مساندة مستثمري ومستأجري الوحدات العقارية، وذلك عن طريق تأحيل وخصم جزء من مقابل الإيجار خلال فترة الأزمة، منوها إلى أنه سوف يترتب على هذه الإجراءات انخفاض الإيرادات التأجيرية والتي لا يمكن تحديد أثرها المالي في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر قالت شركة داماك العقارية دبي، إن الشركة لم تستلم أي طلبات من أي جهة تضمن نية الاستحواذ، جاء ذلك رداً على طلب سوق دبي المالي تأكيد أو نفي التقرير المنشور بوسائل الإعلام بتاريخ 30 يونيو، والذي عنوان "رئيس داماك يدرس جعلها شركة خاصة".