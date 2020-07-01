شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبدأ الربع الجديد بمكاسب فاترة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأسهم الأوروبية الربع الجديد بداية هادئة اليوم الأربعاء، بعدما حدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من التفاؤل قبيل مجموعة بيانات اقتصادية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بعد أن اختتم الجلسة السابقة محققا أكبر مكاسب فصلية له منذ مارس 2015.
وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7 في المئة إذ أظهرت بيانات ارتفاعا كبيرا في مبيعات التجزئة في مايو، مما يعكس انتعاشا في الاستهلاك الخاص بعدما رفعت البلاد القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا.
وقفز سهم باير للأدوية والمبيدات الحشرية 3.4 في المئة، ليقدم أكبر دعم للمؤشر الرئيسي.
وزاد سهم كلاريانت السويسرية للكيماويات المتخصصة 6.9 في المئة مع إتمامها بيع وحدتها للأصبغة بقيمة 1.6 مليار دولار لبولي وان كورب، مما مكنها من توزيع أرباح نقدية خاصة تبلغ ثلاثة دولارات للسهم.
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