شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: حظر الهند للتطبيقات الصينية انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الصين إن تحرك الهند لحظر 59 من تطبيقات الهاتف المحمول ذات الأصل الصيني يمكن أن يكون خرقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وحثت نيودلهي على خلق بيئة عمل مفتوحة وعادلة، وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، جي رونج: "إن إجراء الهند بشكل انتقائى وتمييزى يستهدف تطبيقات صينية معينة لأسباب غامضة، ويتعارض مع متطلبات الإجراءات العادلة والشفافة، وينتهك استثناءات الأمن القومي ويشتبه فى انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية".

وكانت الهند قد حظرت تيك توك بعد أن قالت نيودلهي إنها من بين 59 تطبيقًا تعتقد أنها تشكل تهديدًا للسيادة والنزاهة، وهو ما اعتبرته الصين تحركا ضدها فى الفضاء الإلكترونى منذ اندلاع القتال على حدود البلدين الشهر الماضى.

مع أكثر من 600 مليون عملية تنزيل، تستحوذ الهند على 30 % من تنزيلات تيك توك البالغة مليارى تنزيل فى جميع أنحاء العالم، وقامت شركة ByteDance فى العام الماضي بتعيين العديد من كبار التنفيذيين ووضع خطط لاستثمار مليار دولار أمريكى فى الهند، وهي أكبر سوق نمو لها.

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في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، توقفت إصدارات تيك توك الذى تم تنزيلها بالفعل على الهواتف فى الهند عن عرض أى مقاطع فيديو.

وقال جي إن الحظر سيؤثر على الوظائف الهندية، وحث الهند على معاملة جميع الاستثمارات ومقدمى الخدمات على قدم المساواة، وخلق بيئة عمل منفتحة ونزيهة وعادلة.

وأصدر رئيس تيك توك فى الهند بيانا يوم الثلاثاء قال فيه إن الشركة لم تشارك أى معلومات لمستخدمينا فى الهند مع أي حكومة أجنبية، بما في ذلك الحكومة الصينية.

وأضاف نيخيل غاندى أن مئات الملايين من المستخدمين والفنانين ورواة القصص والمعلمين وفنانى الأداء يعتمدون على تيك توك.