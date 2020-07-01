شكرا لقرائتكم خبر عن "سابتكو" تكشف عن موعد بدء تشغيل حافلات الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" أنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها إشعاراً بموعد بدء التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحافلات.

وقالت "سابتكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" إن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الرابع من عام 2020.

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وأشارت إلى إعلانها نهاية العام الماضي، بتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة الرياض، مضيفة أنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت في وقت سابق ، ارتفاعاً بالخسائر بنسبة 273.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي خسائر بلغ 39.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.