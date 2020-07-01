"تداول" تيحدد موعد إجازة عيد الأضحى

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.
وقالت "تداول" في بيان لها أن التداول سيتوقف بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 وسيستأنف بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.
وأنهت البورصة السعودية تداولاتها أمس على تراجع متأثرة بهبوط القطاعات القيادية حيث انخفض مؤشر "تاسي" بنسبة 0.87% إلى مستوى 7224.09 نقطة خاسر 63.32 نقطة.
وهبط سهم مصرف الراجحي 1.1% ونزل سهم مجموعة سامبا المالية 2.7%، كما انخفض سهم البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر بنوك المملكة 0.3%.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش بنسبة 7.6% هذا العام في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.
وتستهدف الدولة الخليجية المزيد من التخفيف لقيود فيروس كورونا من أول يوليو، إذ ستسمح بإعادة فتح مطاعم وشواطئ ومتنزهات بحدود، في ظل تجاوز ذروة إصابات الفيروس وانحسار المعدلات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
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