شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتس: متوسط خام دبى يقفز أكثر من 10 دولارات في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير على موقعها الإلكتروني إن سعر خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قفز في يونيو إلى 40.791 دولار للبرميل في المتوسط مرتفعا أكثر من عشرة دولارات عن مايو عندما سجل المتوسط 30.467 دولار للبرميل.

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية شهريا لخاماتهم بعلاوة أو خصم عن متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي. وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الجدول التالي يوضح المتوسط الشهري بالدولار للبرميل في يونيو لخامي دبي وعمان وفقا لبلاتس:

الخام يونيو مايو التغير بلاتس

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دبي 40.791 30.467 10.324

بلاتس عمان 40.844 30.751 10.093

متوسط بلاتس عمان/دبي 40.818 30.609 10.209

متوسط بلاتس دبي/عمان 41.186 32.074 9.113

ببورصة دبي للطاقة