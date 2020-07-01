شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء في أولى جلسات النصف الثاني من هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر تموز/يوليو والنصف الثاني من هذا العام على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية ويتغيب نبض التداول اليوم الأربعاء عن مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب عطلة رسيمة هناك.

ويأتي ذلك، وسط آمال المستثمرين في المزيد من التحفيز بالتزامن مع المخاوف مع تفشي موجه ثاني من انتشار فيروس كورونا والتوترات الصينية الأمريكية، ويذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض وخبير الأمراض المعدية أنتوني فوسي نوه بالأمس لكون الحالات الجديدة بالمصابة بالفيروس التاجي قد تصل إلى 100 ألف في اليوم إذا ما لم تتغير السلوكيات.

وجاء ذلك عقب ساعات من تحذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس من مقر المنظمة في جينيف من كون "الأسوأ لم يأت بعد" موضحاً أنه "على الرغم من أن العديد من الدول أحرزت بعض التقدم على الصعيد العالمي، إلا أن الوباء يتسارع في الواقع"، مضيفاً "كلنا نريد أن ينتهي هذا، كلنا نريد أن نستمر في حياتنا، لكن الحقيقة الصعبة هي أن هذا ليس قريباً من أن ينتهي".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لقرابة 10.19 مليون ولقي 503,862 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها قرابة 5.14 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن نحو ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة أي 247,129 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 34 مقابل 8 في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 31، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي انكماشاً 17 مقابل اتساع 8 في الربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 20.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر الأخير والذي تم البقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن شهادته أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن كون السيطرة على كورونا أمر حيوي لانتعاش اقتصاد بلاده وأنه جاري العمل على اعتماد تحفيز جديد خلال تموز/يوليو.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.45% ليخسر 6.97 نقطة ويصل إلى المستوى 1,551.80، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 41.94 نقطة ويصل إلى المستوى 22,246.20.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.18% ليربح 49.10 نقطة ويصل إلى المستوى 4,213.06، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 19.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,003.89.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فقد ارتفع 0.85% ليربح 17.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,126.25، بينما ارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم 0.83% ليخسر 95.61 نقطة ويصل إلى المستوى 11,355.44، ومن ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً 0.36% ليربح 21.52 نقطة ويصل إلى المستوى 5,919.40.