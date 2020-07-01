شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 1-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة ليستمر بالتذبذب الجانبي ما بين الدعم المستقر عند 765.00 بينما يستمر المتوسط المتحرك 55 بتشكيل حاجز قوي باستقراره عند 870.00, نذكر بأن تفعيل السيناريو الصاعد يتطلب اختراق الحاجز الحالي ليفتح الباب أمام تسجيل العديد من الأهداف الإيجابية والتي تتمركز عند 915.00 و 980.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد