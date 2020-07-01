شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد- تحليل - 1-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر الزوج بتداولات يوم أمس مستوى 121.47 ليرتد من هذا المستوى بشكل هابط نحو 120.75 محاولا تجميع العزم الإيجابي من جديد, نذكر بأن تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة والقائمة على ثبات الدعم المستقر عند 120.25 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 121.80 و 122.50 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.40 و 121.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد