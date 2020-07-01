شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إغلاق سلبي جديد-تحليل - 1-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية مفاجئة ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد إيجابي بوصوله نحو 133.95 إلا أن تقديمه للإغلاق اليومي دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 133.35 يدعم السيناريو الهابط والمقترح سابقا.
يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك بتشكيل الموجات السلبية ليستهدف من خلالها مستوى 132.00 وبكسره لهذا العائق قد تمتد التداولات نحو 130.65 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.70 و 132.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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