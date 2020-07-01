شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يسجل الهدف– تحليل -1-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله للتداولات التصحيحية الصاعدة لنلاحظ تجاوزه حاليا للهدف الأول المستقر عند 2.7100, تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف قريبا المقاومة الرئيسية والمستقرة عند 2.8050.
إضافة إلى ما سبق, نشير إلى أن ثبات الدعم المستقر عند 2.6100 وتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, تشكل جميعها عوامل مؤيدة للترجيح الصاعد لنبقى بانتظار الوصول نحو الهدف المقترح سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6500 و 2.8050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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