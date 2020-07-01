بيان عاجل من اتحاد بنوك مصر بشأن تمويل البنوك لـ سد النهضة الإثيوبي

أصدر اتحاد بنوك مصر بياناً هاماً بشأن ماتردد مؤخراً حول قيام بعض البنوك المصرية بالمشاركة في تمويل سد النهضة الإثيوبي.

وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان رسمي أمس الثلاثاء نقلته عدد من وسائل الإعلام، إن ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الاثيوبي "لا أساس له من الصحة نهائياً."

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وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، إن ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة "لا يمكن تصديقه وغير معقول".

وأشار الإتربي إلى أن تلك الشائعات سبق وأن روّج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

ودعا اتحاد بنوك مصر، في بيانه، الجميع إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات أو أخبار والحرص على التأكد من صحتها ودقتها من مصادرها الرسمية.