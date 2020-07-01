شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. البرجر يبدأ من 110 جنيهات والجملى من 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 1- 7 - 2020 وذلك داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت حسبما أكدت شعبة القضابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجلت اللحوم الكندوز 120 إلى 150 جنيها للكيلو، بينما سجلت اللحوم المفرومة 120 – 145 جنيهًا، واستقر البفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيهًا فى الكيلو، السجق 110-130 جنيهًا الكيلو.

وفيما يخص اللحوم الضأن فسجلت 130 -160 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الكبدة البلدى بين 120-150 جنيهًا الكيلو، سجل البرجر البلدى بين 110-140 جنيهًا الكيلو، والكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيهًا الكيلو.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة اللواء أحمد حسنين، إحدى شركات وزارة التموين تعاقدت مع إحدى الشركات السودانية لتوريد كمية 18500 طن لحوم طازجة/ مبردة بما يعادل حوالى 120 ألف رأس أبقار مخطط توريدها حتى نهاية عام 2021، وتباع بسعر 85 جنيهًا للكيلو مشفي، حيث تم تم تثبيت هذا السعر منذ حوالى ثلاث سنوات، دون أى زيادة، مما أدى إلى استقرار أسعار اللحوم البلدى والحد من زيادة أسعارها فى الأسواق الأخرى، ويتم توريد رؤوس الأبقار الحية من السودان إلى مجزر شركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتي التموين وقطاع الأعمال العام في هذا الشأن، وقد ورد بالمجزر كمية 7500 رأس بقرى حى حتى الآن.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات العذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين، كما تقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.