شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغط سلبي – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس بعد الاقتراب من مستوى 0.9541، ليصل إلى الدعم المحوري 0.9456 الآن، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على العودة للارتفاع من جديد والتوجه نحو اختبار مستوى 0.9541 مبدئياً.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 0.9456، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف زيارة مناطق 0.9351 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9430 والمقاومة 0.9540
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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