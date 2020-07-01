شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ضمن نموذج استمراري – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً صاعداً منذ يوم أمس، ونلاحظ أن السعر ينحصر داخل نموذج مثلث متماثل تظهر ملامحه بالصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، خصوصاً بعد تجاوز حاجز 0.6900، ويحتاج السعر لاختراق 0.6915 لتفعيل التأثير الإيجابي للنموذج المذكور ومن ثم الاندفاع لزيارة مستوى 0.7064 كهدف إيجابي رئيسي تالي.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 0.6840 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتوجه نحو 0.6700 بشكل مباشر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6840 والمقاومة 0.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد