شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار ضيق – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار ضيق منذ يوم أمس، ويزحف بشكل هادئ نحو المقاومة المحورية 41.76، والتي تمثّل احد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 40.40، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

نشير إلى أن تجاوز المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ باختبار مناطق 43.38 مبدئياً، بينما كسر الدعم سيدفع السعر للتوجه نحو 37.86 بشكل رئيسي قبل أي محاولة جديدة لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.38

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي