شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب في مسار جانبي، محصوراً بين مستويات الدعم الذي يرتفع الآن إلى 37.95 والمقاومة 40.41، ولا زلنا ننتظر اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً حتى الآن، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 43.05، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيدفع السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 36.10 وتمتد إلى 32.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي