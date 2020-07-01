شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف الأول – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس لينجح بتخطي مقاومة القناة اللحظية الهابطة ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 18.38، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 18.93 بعد تجاوز المستوى السابق.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 17.80 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي وزيارة مناطق تصل إلى 16.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد