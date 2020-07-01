شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1800.00، ويتحرك داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص مواصلة الارتفاع للتوجه نحو مناطق 1850.00 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 1762.00 والأهم فوق 1741.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 01-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.