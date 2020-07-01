شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1800.00، ويتحرك داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص مواصلة الارتفاع للتوجه نحو مناطق 1850.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 1762.00 والأهم فوق 1741.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد