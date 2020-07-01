شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت الضغط السلبي – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي باختراق مقاومة القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، ليتداول بسلبية قوية ويكسر مستوى 1.2316 ويستقر دونه، مما يدفع السعر لبدء موجة هابطة جديدة على المدى اللحظي، متجهاً نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.3500 وتمتد إلى 1.3362.

لذلك، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.3612 ثم 1.3685 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3480 والمقاومة 1.3640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط