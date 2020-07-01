الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 01-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين اختراقاً قوياً لمستوى 107.68 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، في طريقه للتوجه نحو مناطق 109.22 بشكل رئيسي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن السعر يبدأ اليوم بسلبية ملحوظة ليختبر الدعم المذكور أعلاه، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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