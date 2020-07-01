شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً قوياً لمستوى 1.2304 واستقر فوقه، ويبدأ محاولات تخطي مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليكون الميل الصاعد متوقعاً خلال الفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.2515 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتجاوز المناطق الحالية وكسر 1.2304 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو مناطق 1.2093 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2490

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد