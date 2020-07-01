شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو في مسار جانبي – تحليل - 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار في مسار جانبي، محصوراً بين الدعم 1.1175 والمقاومة 1.1270، ويحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

لذلك، سيكون الميل الجانبي مرجحاً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.1100 ثم 1.1020، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مناطق 1.1420 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة 1.1340

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي