شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من تراجعه لينهي الجلسة عند مستوى 5607 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلكن توقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5300 نقطة كمستوى أول ثم 4800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,586 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,628 نقطة