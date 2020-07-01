شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 01-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8998نقطة، في ظل ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انخفض المؤشر لينهي تداولات الجلسة اسفل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باند وهو ما نتوقع ان يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 8650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,947 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,051 نقطة